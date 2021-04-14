Ленобласть лидирует в реестре лучших практик по благоустройству

Проекты по благоустройству Ленинградской области будут размещены на сайте Минстроя. Фото: pixabay

Проекты по благоустройству Ленинградской области будут размещены на сайте Минстроя. Фото: pixabay

Ленинградская область заняла первое место в реестре лучших практик Минстроя России, реализованных в 2020 году.

Минстрой РФ оценил сразу 12 реализованных в регионе проектов, шесть из них разработаны Центром компетенций области.

Как сообщил Оnline47.ru, до нынешнего года 47-й регион в данном рейтинге занимала второе место, однако сейчас стал лидером, обогнав СПБ, Московскую область и республику Татарстан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о необходимости сокращения руководителей муниципалитетов. Многие из них не имеют финансовой самостоятельности.