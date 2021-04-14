Росстат объявил о снижении уровня бедности в России

В 2020 году уровень бедности в России заметно снизился. Главным фактором стали веерные выплаты на фоне пандемии COVID-19.

Так, по итогам прошлого года соответствующий уровень снизился до 12,1 % (17,8 млн человек) — это минимум с 2014 года. Это на 0,2% или на 300 человек меньше, чем в 2019 году.

Как сообщил Росстат, в четвертом квартале прошлого года доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 млн человек, или 9,2 % населения страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему не удается победить бедность в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.