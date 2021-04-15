Президент Аргентины похвалил «Спутник V» после перенесенного коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который сдал положительный на коронавирус, заявил, что перенес болезнь в легкой форме благодаря «Спутнику V».

Он отметил, что смог хорошо перенести коронавирус благодаря российской вакцине, сообщает РИА «Новости». До этого медики президента Аргентины подтвердили, что Фернандес чувствует себя хорошо.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес сделал повторный тест на коронавирус, и он оказался положительным. По его словам, он чувствовал бы себя хуже, если бы не сделал прививку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес заболел COVID-19. Вечером у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. Он сдал тест, который показал «+». Президент заявил, что уже находится на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.