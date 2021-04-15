Мясников указал на частую ошибку при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что россияне напрасно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1.

По его словам, антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, но многие не принимают их, говоря, что у них нет депрессии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.