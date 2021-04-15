Онколог перечислил неочевидные причины возникновения рака

Врач рассказал, что употребление горячей пищи ведет к ожогам и деформации клеток. Фото: Pixabay

Врач рассказал, что употребление горячей пищи ведет к ожогам и деформации клеток. Фото: Pixabay

Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой «Медицинский город» Станислав Ракитин рассказал, что слишком горячая еда является одной из причин развития онкологического заболевания.

Он отметил, что употребление такой пищи ведет к ожогам и деформации клеток, а также сказывается на работе органов: больше всего страдает пищевод.

Врач привел в пример Японию, где опухоли пищевода и желудка в топе болезней. По его словам, это связано с тем, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде, сообщает «Тюменская область сегодня».

Среди неочевидных причин возникновения рака Ракитин назвал беспорядочные половые связи. Медик рассказал, что чаще всего от этого страдают женщины.

«ВПЧ несет с собой риски рака шейки матки, горла, легких. Наличие ВПЧ в организме действительно ведет к развитию онкологических процессов. Мужчины больше выступают здесь как переносчики», — говорит он.

Также на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки, такие, как курение и употребление спиртных напитков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, каковы основные причины возникновения рака. 40% раковых больных курили, что сыграло с ними злую шутку. 20% случаев связаны с неправильным питанием, еще два – с инфекционными заболеваниями. Так, рак шейки матки может возникать из-за вируса папилломы человека, а рак печени – из-за вируса гепатита Б.