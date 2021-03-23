Мясников назвал основные причины возникновения рака

Мясников назвал основные причины возникновения рака
Мясников призвал бросить курить. Скриншот: Youtube

Он убежден, что чаще всего онкологией болеют курильщики.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, каковы основные причины возникновения рака. Информацией он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что 40% раковых больных курили, что сыграло с ними злую шутку. 20% случаев связаны с неправильным питанием, еще два – с инфекционными заболеваниями. Так, рак шейки матки может возникать из-за вируса папилломы человека, а рак печени – из-за вируса гепатита Б.

Мясников посоветовал внимательнее следить за своим здоровьем и отказаться от вредных привычек. Он рекомендовал правильно питаться и вести активный образ жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург-онколог перечислил симптомы рака языка.

Александр Мясников курение рак


 

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