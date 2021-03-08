Хирург-онколог перечислил симптомы рака языка

Не стоит обходить вниманием важный орган при чистке зубов. Фото: pixabay

Не стоит обходить вниманием важный орган при чистке зубов. Фото: pixabay

Врач-онколог Михаил Маснянкин рассказал, что болезненные ощущения во рту могут свидетельствовать о развитии рака языка — этот недуг, в свою очередь, может лишить пациента речи и возможности пережевывать пищу.

Болезнь зарождается, как правило, в узелке или трещине на слизистой оболочке языка. Неприятные ощущения в этой области должны встревожить человека, объяснил хирург «Пятому каналу». На поздних стадиях пациенты также могут страдать от зловонного дыхания, разрушения опухоли, кровоподтеков и кровотечений.

Среди факторов риска развития рака языка специалист называет курение, употребление алкоголя и различных жевательных смесей, а также фоновые заболевания, такие как трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка. Также стоит внимательно следить за состоянием зубов, не допускать разрушения их корней и не использовать зубные протезы низкого качества.

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