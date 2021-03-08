Врач-онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет

Главный онколог «СМ-Клиника» профессор Александр Серяков рассказал, что 50 граммов съеденного сырокопченого сервелата по канцерогенности можно сравнить с выкуренной пачкой сигарет.

По его словам, длительное и постоянное увлечение копченой колбасой и прочими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития рака, сообщает агентство «Прайм».

Он отметил, что при копчении колбасы выделяется дым, который может содержать вредные для организма вещества. помимо нитритов, это продукт может содержать еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензопирен.

Онколог назвал опасные продукты. Среди них также шпроты, некоторые кондитерские изделия, сладкую газировку, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области выросли цены на мясную продукцию. По итогам пяти месяцев 2020 года подорожали колбаса, говядина и индейка, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.