В Ленобласти подорожали мясо и колбаса

В Ленинградской области выросли цены на мясную продукцию. По итогам пяти месяцев 2020 года подорожали колбаса, говядина и индейка, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

Стоимость говядины с начала года выросла на 8,5% — с 469 рублей 51 копейки до 509 рублей 56 копейки за килограмм. Цены на вареную колбасу поднялись на 2%, на полукопченую — на 0,5%. Мясо индейки подорожало на 4,9%.

Цены на курицу напротив снизились. Курятина в Ленобласти подешевела на 1,15% — с 133 рублей 15 копеек до 131 рубля 63 копеек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на продукты низкого ценового сегмента. Эксперты считает, что это приведет к тому, что сети будут развивать собственные торговые марки, поскольку потребителям важен не бренд, а низкая стоимость.