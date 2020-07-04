В Ленобласти подорожали мясо и колбаса

В Ленобласти подорожали мясо и колбаса
Цены на говядину в Ленобласти выросли. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области выросли цены на мясную продукцию. По итогам пяти месяцев 2020 года подорожали колбаса, говядина и индейка, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

Стоимость говядины с начала года выросла на 8,5% — с 469 рублей 51 копейки до 509 рублей 56 копейки за килограмм. Цены на вареную колбасу поднялись на 2%, на полукопченую — на 0,5%. Мясо индейки подорожало на 4,9%.

Цены на курицу напротив снизились. Курятина в Ленобласти подешевела на 1,15% — с 133 рублей 15 копеек до 131 рубля 63 копеек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на продукты низкого ценового сегмента. Эксперты считает, что это приведет к тому, что сети будут развивать собственные торговые марки, поскольку потребителям важен не бренд, а низкая стоимость.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колбаса ленинградская область мясная продукция мясо продукты цены
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Полтавской улице из-под асфальта забил «ключ»
Трое избили мужчину на Обводном ради электросамоката
Курс рубля достиг минимальных значений с конца мая
Пожарные Гатчинского района нашли труп пенсионерки в квартире
В Америке назвали «ужасными» российские системы ...
В Ленобласти подорожали мясо и колбаса
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19,5 тысяч человек
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья