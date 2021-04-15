После пожара в частном доме на Урале найдены тела четверых детей

В селе Бызово Горноуральского городского округа произошел пожар. Там загорелся частный дом. На месте пожара нашли четверых погибших детей.

Еще одного несовершеннолетнего до сих пор не нашли.

В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций спасатели обнаружили четыре погибших ребёнка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По словам соседей, ещё один ребёнок может находится под завалами. Поиски пятого ребёнка продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалась о том, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге. Задержаны генеральный директор компании и его заместитель. По данным следствия, подозреваемые знали, что сгоревшее здание не отвечало требованиям безопасности, что и привело к возникновению ЧП.