Гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель задержаны по делу о гибели пожарного

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге. Задержаны генеральный директор компании и его заместитель.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по городу, задержанными оказались гендиректора АО «Невская мануфактура» 1973 года рождения и его заместителя 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, подозреваемые знали, что сгоревшее здание не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Данные нарушения привели к возникновению ЧП 12 апреля.

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшие при тушении Невской мануфактуры сотрудники МЧС остаются в тяжелом состоянии.