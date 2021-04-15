В Петербург придет солнечная прохлада

В четверг, 15 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в городе будет определяться гребнем скандинавского антициклона.

«Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность осадков, при этом средний температурный фон окажется близким к своей климатической норме», — говорит синоптик.

Столбики термометров покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов. Ветер северо-восточного направления 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.