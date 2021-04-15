Утром в четверг пробки достигли пяти баллов

Утром в четверг пробки достигли пяти баллов
15 апреля пробки в Петербурге составляют 5 баллов. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 15 апреля движение транспортных средств затруднено на Пироговской набережной, Каменноостровском проспекте, между площадью Восстания и площадью Александра Невского, а также на Невском проспекте.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже 6 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

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