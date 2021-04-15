Пьяные посиделки на проспекте Большевиков закончились ножевым ранением

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Большевиков находится мужчина с ножевым ранением.

По предварительной информации, мужчина 1985 года рождения в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, нанес ножевое ранение своему старшему брату.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ «Скорой Помощи им. И. Джанилидзе» с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки, ранением печени, в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук и кухонный нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества.