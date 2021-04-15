Пьяные посиделки на проспекте Большевиков закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки на проспекте Большевиков закончились ножевым ранением
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Большевиков находится мужчина с ножевым ранением.

По предварительной информации, мужчина 1985 года рождения в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, нанес ножевое ранение своему старшему брату.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ «Скорой Помощи им. И. Джанилидзе» с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки, ранением печени, в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук и кухонный нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества.

невский район ножевое ранение проспект большевиков


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее ...
Навигация по рекам и каналам открылась в Петербурге
На Манежной площади посадили 11 кленов в преддверии Всемирного дня цирка
Осторожно, ремонт: актуальные ограничения движения на дорогах Петербурга
Город купит более 260 квартир для сирот и льготников
Беглов поручил подготовить пляжи Петербурга к летнему сезону
Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге
Депутат Максим Резник пробыл в здании СК примерно час