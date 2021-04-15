В Ленобласти в этом году построят более 84 км газопроводов

Природный газ проведут в 54 тыс. квартир и в 104 котельные. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Природный газ проведут в 54 тыс. квартир и в 104 котельные. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Строительство более 84 км газопроводов запланировано в Ленинградской области на 2021 год. Всего в ближайшие несколько лет будут возведены более 3000 км коммуникаций.

Представители Газпрома на заседании рабочей группы при губернаторе Ленобласти по газификации заявили о планах на завершение строительства шести газопроводов и проектных работ по объектам газоснабжения до конца года. Будут завершены работы на межпоселковых газопроводах общей протяжённостью более 84 км.

Всего за период с 2021 по 2025 годы в Ленобласти построят 124 межпоселковых газопроводов суммарной протяженностью более 2000 км и семь новых источников газоснабжения: газораспределительная станция Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч.

Природный газ появится в 54 тыс. квартир и 104 котельных.

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