Рядом с «Ладожской» хотят построить многофункциональный комплекс

Все работы должны быть завершены до января 2025 года. Фото: pixabay

Все работы должны быть завершены до января 2025 года. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе планируют построить многофункциональной комплекс. Он появится на земельном участке в 3 гектара неподалеку от метро «Ладожская».

Объект возведут на территории, ограниченной гипермаркетом «О’Кей», Уткиным переулком и проспектом Энергетиков. Там построят многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземным гаражом, а также объекты гостиничного обслуживания.

Как сообщили в Госстройнадзоре, общая площадь объекта составит 100 тыс. квадратных метров. Высота комплекса достигнет 48 метров. Многофункциональный комплекс будет включать в себя четыре здания по 15-16 этажей, в том числе один подземный.

Жилые дома будут рассчитаны на 494 квартиры, а гостиничный комплекс -1002 номера. В паркингах построят 437 машино-мест.

Все работы должны быть завершены до января 2025 года.

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