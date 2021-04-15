Рядом с «Ладожской» хотят построить многофункциональный комплекс

В Красногвардейском районе планируют построить многофункциональной комплекс. Он появится на земельном участке в 3 гектара неподалеку от метро «Ладожская».
Объект возведут на территории, ограниченной гипермаркетом «О’Кей», Уткиным переулком и проспектом Энергетиков. Там построят многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземным гаражом, а также объекты гостиничного обслуживания.
Как сообщили в Госстройнадзоре, общая площадь объекта составит 100 тыс. квадратных метров. Высота комплекса достигнет 48 метров. Многофункциональный комплекс будет включать в себя четыре здания по 15-16 этажей, в том числе один подземный.
Жилые дома будут рассчитаны на 494 квартиры, а гостиничный комплекс -1002 номера. В паркингах построят 437 машино-мест.
Все работы должны быть завершены до января 2025 года.
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