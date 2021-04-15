В ФРГ отвергли отказ от «Северного потока — 2» для давления на Россию

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на границе Украины и России. Он отметил, что прекращение строительства может ухудшить напряженность.

«Это дискуссия, которую мы уже давно ведём. Позиция правительства всегда была предельно ясная, — цитирует его телеканал ARD.

Он отметил, что ни одна из сторон не заинтересована в ухудшении конфликта на Донбассе. По его словам, у российской стороны нет намерений в том, чтобы боевые действия на юго-востоке Украины снова вспыхнули, так как «война идет слишком долго».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.