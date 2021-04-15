Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием

Алле Пугачевой сегодня исполнилось 72 года. В честь её дня рождения Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой устроили ей сюрприз. Они подарили ей цветы и торт. Фотографию Галкин выложил на своей страничке в Instagram.

Дети с Галкиным ждали Пугачёву в гостиной. Там же ей они вручили подарки. Дети встретили маму цветами в руках. Когда Пугачёва вошла и увидела торт со свечками и мужа с детьми, она с трудом сдержала сл.

Лиза и Гарри прочитали стихотворение и вручили открытку, сделанную своими руками.

Галкин и Пугачева поженились 10 лет назад.

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