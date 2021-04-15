Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием

Алла Пугачева, 1981 год. Фото: vk.com/allapugachevapro
Лиза и Гарри прочитали стихотворение и вручили открытку, сделанную своими руками. Фото: vk.com/allapugachevapro

Алле Пугачевой сегодня исполнилось 72 года. В честь её дня рождения Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой устроили ей сюрприз. Они подарили ей цветы и торт. Фотографию Галкин выложил на своей страничке в Instagram.

Дети с Галкиным ждали Пугачёву в гостиной. Там же ей они вручили подарки. Дети встретили маму цветами в руках. Когда Пугачёва вошла и увидела торт со свечками и мужа с детьми, она с трудом сдержала сл.

Лиза и Гарри прочитали стихотворение и вручили открытку, сделанную своими руками.

Галкин и Пугачева поженились 10 лет назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Певица Настя Каменских показала снимки до похудения в Instagram. На фото певица позирует в купальниках. Фанаты Каменских практически впервые увидели певицу до похудения. Певица сбросила свой лишний вес благодаря тренировкам и ПП.

алла пугачева день рождения максим галкин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов
ГАТИ сообщила о новых дорожных ограничениях в Петербурге
Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» давать интервью
Пенсионеры и главный бухгалтер: мошенники обчистили петербуржцев на 1,2 млн ...
Путин призвал избавить россиян от унизительной бюрократии в социальной сфере
Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием
Власти США ввели новые санкции против России
Джастин Бибер рассказал о проблемах с наркотиками