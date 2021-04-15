15 апреля: что можно и нельзя делать в день Тита Ледолома

15 апреля православная церковь чтит память преподобного Тита. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Преподобный Тит, когда был молод, то поступил в общежительный монастырь. Его отличала от других священнослужителей кротость, милосердие и любовь к ближнему.

Через некоторое время Тит стал пресвитером. Он всегда вставал на защиту церкви от нападок еретиков-иконоборцев. За справедливые дела Бог наделил святого чудотворением и даром исцеления.

15 апреля предки считали тем самым днем, когда стоит задуматься над своей жизнью, а также поразмыслить о будущем. Поэтому сегодня важные переговоры, скорее всего, будут положительными.

В день святого Тита говорили, что будет полезно заняться самообразованием, сегодня это будет особенно полезно.

Отмечалось, что в положительном русле будут развиваться дела и с недвижимостью, и с политической деятельностью. Вообще в день Тита хорошо пойдет любая умственная и творческая работа.

Предки верили, что 15 апреля лучше позабыть о том, чтобы беспокоить начальство или правоохранительные органы. Потому как все попытки взаимодействия с ними окажутся тщетными.

Сегодня не стоит чревоугодничать и сквернословить. Ведь впереди великий праздник, перед которым стоит очиститься.

Считалось, что тот человек у которого 15 апреля день рождения — особенный. Ему присуща значительная красота и умение понимать язык птиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 25 марта православная церковь чтила память святого Феофана Исповедника.