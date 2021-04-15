Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до лета

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до лета
Великобритания будет закрыта для россиян как минимум до 1 июня. Фото: Pixabay

Российские власти решили продлить ограничение на авиасообщение с Великобританией до начала июня.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, регулярные и нерегулярные полеты между Россией и Соединенным Королевством будут приостановлены с полуночи 15 апреля до конца дня 1 июня.

Запрет на авиасообщение с Великобританией повторно ввели в декабре прошлого года. Причиной стало выявление нового «британского» штамма коронавируса. Приостановка полетов неоднократно продлевалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 15 апреля вводятся ограничения авиасообщения с Турцией. Они будут действовать до 1 июня или до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в обеих странах не стабилизируется.

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