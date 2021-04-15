В 48,3 млн рублей обойдется Смольному стенд на ПМЭФ с барной стойкой

На петербургском международном экономическом форуме создадут стенд с барной стойкой, который обойдется Правительство Северной столицы в кругленькую сумму. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Так Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле подписал договор на возведение стенда петербургского международного экономического форума. Документ вступил в силу 14 апреля.

Сообщается, что поставщиком заказа стал организатор ПМЭФ фонд Российский конгресс. В связи с этим на работы из бюджета уйдет 48,3 млн рублей.

Стоит заметить, что в прошлом году на те же самые услуги планировалось потратить более 51 млн рублей.

Техническое задание гласит, что экспозиция города на Неве должна вместить 500 человек. В частности 200 человек в конгрессной зоне.

Также в открытой зоне для деловых контактов должна находиться барная стойка и подсобное помещение для питания, там будет шесть кофе-брейков на пятьдесят людей.

Такое же количество кофе-брейков организуют в открытой зоне на 250 человек.

При этом десять человек будут ежедневно кормить обедами до 3000 каждый.

Отметим, что форум пройдет в Петербурге со второго по пятое июня этого года. В 2020 году мероприятие не состоялось в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный объявил «Экспофорум» безопасной площадкой для Петербургского международного экономического форума.