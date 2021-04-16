В России поменяют правила получения электронных госуслуг

Жителям России могут предоставить возможность пользоваться госуслугами в электронном виде, при этом не предоставлять оригиналы документов. Об этом сообщается по результатам заседания Совета по развитию цифровой экономики.

В документе говорится, что следует посоветовать внимательно изучить вопрос о том, чтобы поменять правила в федеральном законодательстве. В том разделе, где исключаются сведения об обязательной подаче оригинальных документов при получения государственной услуги онлайн.

Отмечается, что если юридические лица станут отказываться принимать электронную бумагу, то их незамедлительно привлекут к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал указания вернуть российским туристам денежные средства за заграничные путевки, которые россияне купили по 31 марта 2020 года включительно.