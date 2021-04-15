Премьер России заставляет вернуть россиянам деньги за заграничные путевки

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал указания вернуть российским туристам денежные средства за заграничные путевки, которые россияне купили по 31 марта 2020 года включительно. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Напомним, что Россия полностью закрыла полеты в Танзанию, Турцию из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

С четверга, 15 апреля, вступили в силу ограничения авиасообщения с Турцией и прекращение полетов в Танзанию. Они будут действовать до 1 июня или до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в обеих странах не стабилизируется.

Все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией будут приостановлены.

Россияне смогут улететь разве что из Москвы в Стамбул – самолеты будут летать четыре раза в неделю. Напоминаем, что также было закрыто авиасообщение с Великобританией, чтобы минимизировать риск ввоза нового штамма коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный рассчитывает привить более миллиона жителей Петербурга к началу третьей волны COVID.