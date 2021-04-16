Отца с судимостями задержали за развращение четырехлетней дочери

В Петербурге женщина заявила в полицю на своего мужа, который, по ее словам, надругался над их общей дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 15 апреля в полицию пришла 37-летняя петербурженка. Она заявила, что ее 35-летний супруг, работающий маляром, совершил развратные действия сексуального характера в отношении их четырехлетней дочерью. Это произошло в квартире на Трамвайном проспекте.

В тот же день полиция задержала подозреваемого у дома на улице Народного Ополчения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим за угон автомобиля, покушение на преступление и разбой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семилетняя девочка отравилась наркотиками, съев конфету из детского сада.