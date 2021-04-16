Более миллиона умерших и риск повторного заражения – последнее о COVID-19 в России и мире

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. В Европе инфекция унесла жизни более миллиона человек. Ученые, между тем, продолжают изучать COVID-19, выясняя есть ли риски повторного заражения.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе число жертв коронавирусной инфекции превысило миллион человек.

Как уточнил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге, Европа перешла порог в миллион умерших от коронавируса на прошлой неделе. При этом каждую неделю подтверждается в среднем 1,6 млн случаев заражения.

Американские ученые считают, что переболевшие коронавирусом молодые люди могут повторно заболеть и быть переносчиком инфекции. Произойти это может из-за слабого иммунитета. К такому выводу ученые пришли поле полугода исследований. Все это время они наблюдали за состоянием здоровья двух с половиной тысяч морских пехотинцев США. Большинство из них — мужчины в возрасте от 18 до 20 лет. Почти все добровольцы не болели коронавирусом. Во время эксперимента заболели 28% солдат. Из тех, кто уже переболел COVID-19, болели повторно, в основном без симптомов.

В России и мире продолжается кампания по вакцинации населения. В Кремле пока недовольны тем, как идет вакцинация среди населения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на вакцинацию от коронавируса среди россиян «оставляет желать лучшего».

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался от кампании в Москве. По его словам, среди миллиона москвичей, которые сделали прививку от ковида, заболевших единицы.

Пока в России продолжают разрабатывать вакцину для животных. Но, как считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить от инфекции и их.