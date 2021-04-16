В Петербурге изменилась величина прожиточного минимума

С 20 мая прошлого года за выплатой обратилось около 110 тысяч горожан. Фото: Baltphoto

С 20 мая прошлого года за выплатой обратилось около 110 тысяч горожан. Фото: Baltphoto

В Северной столице установлен новый прожиточный минимум. Теперь прожиточный минимум на душу населения — 11 910,4. Для трудоспособного населения — 13 073,8, пенсионеров — 10 280,3, а для детей — 11 607,5.

Изменения влияют на разные соцвыплаты.

Так, семьи, чей среднедушевой доход меньше регионального минимума на душу населения, имеют право на получение денег на каждого ребенка от 3 до 7 лет. С 20 мая прошлого года за выплатой обратилось около 110 тысяч горожан. А с изменением величины этого минимума матподдержку получат большее количество семей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что город купит более 260 квартир для сирот и льготников. Для детей-сирот и оставшихся без родителей купят 187 квартир площадью от 33 до 42 квадратных метров. За каждую готовы отдать максимум 5,5 млн рублей.