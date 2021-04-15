Город купит более 260 квартир для сирот и льготников

Город купит более 260 квартир для сирот и льготников
Смольный закупит 267 "социальных" квартир. Фото: pixabay

Власти Петербурга закупят 267 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, а также для льготных категорий граждан. В 2021 году на приобретение социального жилья выделено 5,7 млрд рублей.

Как сообщили в городском комитете имущественных отношений, ведомство объявили аукционы по приобретению однокомнатных квартир в собственность Петербурга.

Для детей-сирот и оставшихся без родителей купят 187 квартир площадью от 33 до 42 квадратных метров. За каждую готовы отдать максимум 5,5 млн рублей.

Для льготников планируется купить 80 квартир площадью от 42 до 52 квадратных метров. Максимальная цена одного контракта — 6,8 млн рублей.

Смольный подыскивает квартиры в многоквартирных домах не старше 2010 года постройки в любых районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским льготникам разрешили ездить на социальном такси в баню.

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