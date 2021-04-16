В Петербурге количество гайд-парков увеличилось до восьми

До этого публичные мероприятия можно было проводить только на четырех площадках.

В Санкт-Петербурге количество гайд-парков увеличилось до восьми. Это значит, что теперь в городе больше мест, где можно проводить публичные мероприятия без предварительного согласования. До этого их было всего четыре. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующие изменения в постановление уже внес губернатор Северной столицы Александр Беглов. Проводить мероприятия можно было в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках, но сад 30-летия исключили из перечня, так как там установили игровое оборудование для детской площадки.

Зато в список попали парк «Екатерингоф» (Адмиралтейский район), Пионерский парк у проспекта Мечникова (Калининский район), территория между фонтанами на северной стороне площади Ленина у Финляндского вокзала (Калининский район), юго-восточная часть сада Девятого Января (Кировский район) и сквер Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что площадь Ленина снова станет гайд-парком.