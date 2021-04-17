Супруг королевы Великобритании принц Филипп будет похоронен в Виндзорском замке

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Гроб с телом герцога Эдинбургского будет вынесен из часовни Выборгского замка в 14:40 по местному времени (16:40 мск). Его разместят на джипе Land Rover, окрашенный в зеленый цвет в милитари-стиле. Эта идея принадлежала принцу, который лично участвовал в создании автомобиля. На гробу будут лежать личный штандарт принца Филиппа, адмиральская фуражка и церемониальная сабля ВМС.

В 14:45 процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого принц Филипп был в течение 42 лет, направится в сторону часовни. В Виндзорском замке будут присутствовать 730 военных при полном параде и четыре оркестра.

Будет дан залп из пушек, а в Сторожевой башне зазвонят колокола. Процессию будет замыкать королева Елизавета II на официальном автомобиле Bentley. Все остальные члены королевской семьи пройдут весь путь пешком.

В 15:00 будет объявлена минут молчания. После этого состоится служба. Мероприятие будут транслировать телеканалы. На самой траурной церемонии будут присутствовать только самые близкие члены семьи.

Герцога Эдинбургского похоронят в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия, но после смерти королевы принца перезахоронят вместе с ней — в части часовни, где уже покоятся родители королевы и младшая сестра Маргарет.

Герцог Эдинбургский ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что принц Филипп перед смертью обратился к Чарльзу с наставлениями.