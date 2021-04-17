АСВ планирует обанкротить радио «Эрмитаж», задолжавшее 15 млн рублей

АСВ планирует обанкротить радио &#171;Эрмитаж&#187;, задолжавшее 15 млн рублей
Второй год подряд радио приносит убыток на уровне 4-5 млн рублей. Фото: pixabay

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом ЗАО «Радиокомпания «Культура», которое владеет радио «Эрмитаж».

Иск о банкротстве петербургского радио был подан 14 апреля, он пока не принят к производству. Согласно информации из электронной картотеки арбитражных судов, агентство требует признать банкротом «Радио Эрмитаж» в качестве конкурсного управляющего Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСП). Сумма требований кредитора превысила 15 млн рублей.

По данным СПАРК, выручка радиокомпании «Культура» в прошлом году составила 6,9 млн рублей, что на 40% меньше показателей позапрошлого года. Второй год подряд радио приносит убыток на уровне 4-5 млн рублей.

При этом за первый квартал 2021 года ежедневная аудитория радио «Эрмитаж» составляла почти 240 тысяч человек, что составляет 5,1% от общего количества слушателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году могут обанкротиться более 178 тыс. россиян.

асв банкротство новости СПб радио "эрмитаж"


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Ленобласти бьют тревогу: неизвестные слили мазут в карьер в районе Керро
АСВ планирует обанкротить радио «Эрмитаж», задолжавшее 15 млн рублей
Задержанный в Петербурге украинский консул зарабатывал $56 тысяч в год
Губернатор одобрил восьмилетнюю программу развития электротранспорта в Петербурге
Игры в заброшенном здании закончились для петербургского школьника ...
Супруг королевы Великобритании принц Филипп будет похоронен в Виндзорском замке
Два человека пострадали в утреннем ДТП с «перевертышем» на ...
В Петербурге от коронавируса скончались еще 32 человека