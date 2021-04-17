АСВ планирует обанкротить радио «Эрмитаж», задолжавшее 15 млн рублей

Второй год подряд радио приносит убыток на уровне 4-5 млн рублей. Фото: pixabay

Второй год подряд радио приносит убыток на уровне 4-5 млн рублей. Фото: pixabay

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом ЗАО «Радиокомпания «Культура», которое владеет радио «Эрмитаж».

Иск о банкротстве петербургского радио был подан 14 апреля, он пока не принят к производству. Согласно информации из электронной картотеки арбитражных судов, агентство требует признать банкротом «Радио Эрмитаж» в качестве конкурсного управляющего Международного банка «Санкт-Петербург» (МБСП). Сумма требований кредитора превысила 15 млн рублей.

По данным СПАРК, выручка радиокомпании «Культура» в прошлом году составила 6,9 млн рублей, что на 40% меньше показателей позапрошлого года. Второй год подряд радио приносит убыток на уровне 4-5 млн рублей.

При этом за первый квартал 2021 года ежедневная аудитория радио «Эрмитаж» составляла почти 240 тысяч человек, что составляет 5,1% от общего количества слушателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году могут обанкротиться более 178 тыс. россиян.