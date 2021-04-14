В 2021 году могут обанкротиться более 178 тыс. россиян

Аналитики уверяют, что с каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно растёт не менее чем на 50% от уровня предыдущего года. Фото: pixabay.com

Аналитики уверяют, что с каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно растёт не менее чем на 50% от уровня предыдущего года. Фото: pixabay.com

Эксперты FreshStart заявили, что Россию ждет волна банкротств, сообщают «Известия».

Специалисты предрекли, что в этом году доля граждан-банкротов дойдёт до 178,5 тыс. человек. По их мнению, статистика нынешнего года может быть выше показателей за прошлые года в 1,5 раза.

Аналитики уверяют, что с каждым годом число россиян, получивших статус банкрота, постоянно растёт не менее чем на 50% от уровня предыдущего года.

Специалисты отметили, что на рост банкротств повлияют последствия COVID-19 и рост популярности избавления от долгов, которые в 2020 году не могли воспользоваться этой функцией.

Эксперты сообщили, что сейчас под критерии судебной процедуры банкротства в России подходит примерно 1 миллион человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена.