Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена

Курс рубля на Московской бирже резко пошел в рост после сообщений о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижается на 1,77% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает в моменте 75,95 руб., евро снижается на 1,41% и в моменте торгуется по 90,74 руб.. Об этом свидетельствуют данные торгов на 23:30 мск.

Во вторник, 13 апреля, Джо Байден провел телефонные переговоры с российским коллегой и предложил провести совместный саммит на нейтральной территории, целью которого станет обсуждение «полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября. По мнению экспертов, рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций соединенных Штатов, а также из-за ухудшения эпидситуации в ряде стран.