Россияне с начала года сократили траты на бензин почти на четверть

Россияне с начала года сократили траты на бензин почти на четверть
Общий объем операций по оплате такси в начале года увеличился на 11%. Фото: pixabay

В России в первом квартале в 2021 года траты на бензин сократились почти на четверть. Средний чек на автозаправках составил 1228 рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», по сравнению с прошлым годом российские водители стали реже пользоваться личным транспортом. Россияне начали отдавать предпочтение поездкам на такси.

Общий объем операций по оплате такси в начале года увеличился на 11%, а средний чек составил 275 рублей. В лидеры по заказу такси вошли Москва, Петербург, Екатеринбург, Челябинск и Пермь.

При этом объем операций по картам банка при оплате проезда в общественном транспорте упал на 23%. По мнению экспертов, это связано с переходом россиян на удаленку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть.

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