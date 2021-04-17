В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +16

Термометры в разгар дня покажут от +11 до +16 градусов. Фото: pixabay

Термометры в разгар дня покажут от +11 до +16 градусов. Фото: pixabay

Погода в воскресенье, 18 апреля, в Ленинградской области будет теплой и солнечной. Синоптики обещают до +16 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в регионе установится малооблачная погода, осадков не будет.

Подует северо-восточный, восточный ветер. Ночью он будет слабым, а днем усилится до умеренного. В ночное время в области ожидаются небольшие заморозки: термометры покажут от -1 до +4 градусов, но в отдельных районах может похолодать до -5 градусов.

В разгар дня воздух прогреется до +11…+16 градусов. Атмосферное давление особо не поменяется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето.