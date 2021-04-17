В Гатчине после пожара в квартире обнаружили тело

В результате пожара погиб один человек. Фото: архив МЧС

В результате пожара погиб один человек. Фото: архив МЧС

В ночь на 17 апреля в Гатчинском районе произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Сообщение о пожаре поступило в 03:39.

Пожар произошел в двухэтажном дом на улице Карла Маркса, 75, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя распространилось на площади в 40 «квадратов». В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей.

Справиться с огнем удалось к 04:39. Из горящего дома эвакуировали двух человек. В сгоревшей квартире обнаружили тело. Личность погибшего устанавливается. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.