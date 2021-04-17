В Израиле разрешили не носить маски на улице

В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице.

Министерство здравоохранения страны начиная с воскресенья, 18 апреля, заявило об отмене масочного режима на улицах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Гендиректор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви внес соответствующие поправки в Постановление об общественном здравоохранении.

Возможность отменить масочный режим на улице появилось после данных о низком уровне заболеваемости COVID-19 в Израиле. В стране стало больше тех, кто делает прививку от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в последний месяц говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.