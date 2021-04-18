С понедельника в тоннеле дамбы ограничат движение из-за ремонта

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) вводит временные ограничения движения автомобилей в тоннеле дамбы.

Так, в период с 19 по 23 апреля движение будет ограничено в транспортном отсеке невской стороны (внутреннее кольцо).

Как сообщили в пресс-службе организации, во время ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью останавливать на 7-10 минут. Дорожники просят у автомобилистов извинения за временные неудобства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 17 апреля по 9 мая ограничат проезд по Октябрьской набережной от Приневской улицы до проспекта Большевиков. А с 17 по 25 апреля для машин закроют улицы в районе Малого проспекта П.С. и Малой Разночинной. Причиной таких мер стали ремонтные работы.