В Волховском районе мужчина устроил стрельбу на проезжей части

В Волховском районе полиция ищет злоумышленника, который устроил стрельбу на проезжей части.

Инцидент произошел 17 апреля на 12 км автодороги «Деревня Кисельня – поселок Хвалово». На дороге неизвестный через окно передней пассажирской двери автомобиля Renault Mégane, принадлежащий 40-летнему мужчине, двигавшегося в направлении Мурманского шоссе, открыл стрельбу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина из неустановленного оружия выстрелил пять раз в сторону лесополосы и скрылся с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возле торгового центра на улице Ефимова в Адмиралтейском районе Северной столицы произошла массовая драка. В полицейском участке в результате оказались десять мигрантов.