Принцы Гарри и Ульям помирились на похоронах герцога Эдинбургского

Журналисты обратили внимание, что они общались после мероприятия.

Британские принцы Гарри и Ульям могли помириться в связи с похоронами принца Филиппа. Оба присутствовали на прощальной церемонии и даже успели поговорить, на что обратили внимание журналисты.

Сначала принцы шли поодаль – в похоронной процессии между ними встал старший внук Филиппа Питер Филлипс, но из часовни Святого Георгия они выходили вместе. Принцы Гарри и Уильям, а также Кейт общались на виду у папарацци.

Напоминаем, что отношения в семье испортились в связи с Мегзитом – принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от титулов и уехали в Америку. После этого они дали скандальное интервью, в котором намекнули на расизм в Букингемском дворце. Это очень расстроило королевскую семью и казалось, что отношения уже никогда не удастся восстановить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, кто такая фаворитка принца Филиппа, которой приписывали роман с мужем Елизаветы II.