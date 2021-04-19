В МИДе России сообщили о высылке 20 чешских дипломатов

В ответ Праге Российская Федерация заявила о том, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве нежелательные лица. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Отвечая на высылку 18 российских дипломатов из Чехии российская сторона объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Так, им заявлено о решении покинуть страну до конца дня 19 апреля.

В сообщении МИДа говорится, что послу Чехии Витезславу Пивоньке высказан протест, который связан с недоброжелательным поступком властей его страны по отношению к российским дипломатам.

Витезславу Пивоньке объявили, что 20 сотрудников посольства Чехии в столице объявляются «персона нон грата». Теперь им предстоит выехать их страны до 19 апреля.

Помимо этого, Россия требует, чтобы Чехия уравняла сотрудников МИДа в Москве, с российскими дипломатами, находящимися в чешской стране.

Также известно, что послу вручена нота, в которой изложены все предписания.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек 17 апреля объявили о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Они, по их мнению, «офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами.