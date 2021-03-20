Персона нон грата: российским дипломатам могут перестать доверять в Болгарии

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — сказал Борисов.

Данная мера — это ответ Борисова на задержание в Болгарии шести человек по подозрению в шпионаже якобы в пользу России.

Напомним, что в ходе операции специальных служб в Болгарии задержали двух сотрудников министерства обороны страны, которые подозреваются в шпионаже.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что власти Болгарии заявили, что планируют открыть летний туристический сезон уже 1 мая. Для тех, кто захочет посетить страну, создадут вариант «зеленого коридора».