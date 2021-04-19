Солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко был «носорогом» в телешоу «Маска»

Накануне из телевизионного шоу «Маска» ушел солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Оказалось, он был в костюме «Носорога».

В первом полуфинале администрация шоу сделала для жюри и зрителей два сюрприза. Появились две новые специальные маски — «Султан» и «Слоник».

«Султан» спел «Если б я был султан» Александра Зацепина из художественного фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Слоник» же — «Плачу на техно».

Выжидать момент не стали, гости сразу сняли маски. Под ними оказались Бедрос Киркоров и «Глюкоза». «Султаном» был отец Филипа Киркорова, а Наталья Ионова «Слоником».

Номинантами на вылет были три мужские маски: «Лама»,»Заяц» и «Носорог». Зрители спасли «Зайца», судьи — «Ламу». Поэтому маску сорвали с «Летчика-Носорога».

В воскресенье он пел песню короля российской эстрады Киркорова «Мы так нелепо разошлись».

В этом выпуске жюри угадало, кто скрывается под маской. «Носорогом» был украинский и российский музыкант, актёр и солист поп-группы «Иванушки International» 38-летний Кирилл Туриченко.

Когда Туриченко разоблачили, то на его лице зритель наблюдал слезы. Певец был невероятно растроган.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о стоимости участия в шоу.