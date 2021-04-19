Летает в воздухе и скрипит на зубах: петербуржцы жалуются на пыль в городе

С наступлением весны петербуржцы смогли почувствовать реагенты на вкус – смеси, которыми Северную столицу активно посыпали зимой, высохли и поднялись в воздух. Всем этим горожанам приходится дышать.

Пока комитет по благоустройству, который возглавляет Сергей Малинин (деятельность ведомства контролирует вице-губернатор Николай Бондаренко), отчитывается об уборке, горожане не перестают жаловаться на ее качество.

Сообщения петербуржцы оставляют прямо на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте». По словам горожан, пыль летает по всему городу и оседает на тротуарах. Уборки ждут улицы во всех районах Петербурга, в том числе и центр Северной столицы.

«Приехал трактор, поднял пыль, раскидал мусор и уехал. Это уже просто издевательство», — рассказывает одна из пользовательниц об уборке на улице Тамбасова.

Другая петербурженка также обратила внимание на то, что рабочие часто сметают паль с тротуаров прямо на газоны.

Уборка – актуальная тема для петербуржцев в любое время года. Зимой у горожан вызывает вопросы использование реагентов и работа дворников. Прошедшие зимние месяцы горожане замечали, как пескосоляной смесью посыпают снег, который в результате превращается в грязную жижу. Реагентами, по словам петербуржцев, дороги обрабатывали и в «плюс», при этом в гололедицу не всегда получалось увидеть на дорогах уборочную технику.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что после того, как петербуржцы несколько лет подряд жаловались на уборку, полиция смогла раскрыть хищение на 9,5 млн рублей. Полиция считает, что экс-руководитель одного из дорожных предприятий присвоил их себе вместо того, чтобы потратить на очистку тротуаров.

В марте суд отправил под арест двух фигурантов этого дела. Среди них — бывший начальник ГУДП «Центр» Геннадий Фомин и Юрий Чернокозинский.