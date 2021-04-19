На МКС отправится привитый от коронавируса экипаж

На МКС отправится привитый от COVID-19 экипаж. Фото: pixabay.com

На МКС отправится привитый от COVID-19 экипаж. Фото: pixabay.com

Французский астронавт Тома Песке, который 22 апреля отправляется на Международную космическую станцию, рассказал, как идет подготовка к полету.

Он отметил, что корабль готов к старту, все члены экипажа прошел вакцинацию против COVID-19.

Напомним, 22 апреля корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9.

В составе экипажа на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на борту МКС ровно шесть месяцев.

«Это была бы катастрофа, если бы коронавирус попал на МКС», — цитирует Тома Песке РИА «Новости».

Космонавт отметил, что перед каждым запуском члены экипажа должны проходить карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за американских санкций, сообщает Роскосмос. Заказчики, может быть, хотели бы лететь на российских ракетах, но и из-за санкций были вынуждены отказаться.