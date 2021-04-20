Стали известны доходы депутатов ЗакСа за 2020 год

Стали известны доходы депутатов ЗакСа за 2020 год
Макаров в прошлом году заработал порядка 4,3 млн рублей. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 10 апреля, на сайте Законодательного Собрания опубликовали отчет о доходах и имуществе петербургских депутатов за прошлый год.

Документ содержит информацию о недвижимости и автомобилях, которыми владеют парламентарии, а также сведения о доходах их членов семьи.

Так, спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров в прошлом году заработал порядка 4,3 млн рублей. Доходы его супруги за тот же период составили 188 тыс. рублей. Также у жены Макарова есть квартира, а сам политик владеет автомобилем ГАЗ-2411.

Вице-спикер парламента Сергей Соловьев за 12 месяцев заработал 2,6 млн рублей. В его собственности имеется автомобиль Mercedes E400, квартира, частный дом и земельный участок.

Самый большой доход оказался у главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко — он заработал 15 млн рублей. Также у него есть квартира, земельный участок и частный дом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько заработал Путин за 2020 год.

депутаты доходы заксобрание имущество новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шестиэтажный офис Росимущества на Лиговском проспекте купили вместе с НИИ ...
В Ленобласти второй день 90 человек подхватили коронавирус
Почти полмиллиона цветов украсят город в преддверии ПМЭФ и ЕВРО-2020
От коронавируса за сутки умерло 35 петербуржцев
В России за сутки выявили 8 164 случаев заражения COVID
В Петербурге подтвердили 687 новых случаев коронавируса
Левашовское шоссе перекроют на три часа из-за соревнований по велосипедному ...
Во Фрунзенском районе пенсионерка заплатила мошеннику, не сделавшему ей ...