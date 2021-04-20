Стали известны доходы депутатов ЗакСа за 2020 год

Макаров в прошлом году заработал порядка 4,3 млн рублей. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Макаров в прошлом году заработал порядка 4,3 млн рублей. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 10 апреля, на сайте Законодательного Собрания опубликовали отчет о доходах и имуществе петербургских депутатов за прошлый год.

Документ содержит информацию о недвижимости и автомобилях, которыми владеют парламентарии, а также сведения о доходах их членов семьи.

Так, спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров в прошлом году заработал порядка 4,3 млн рублей. Доходы его супруги за тот же период составили 188 тыс. рублей. Также у жены Макарова есть квартира, а сам политик владеет автомобилем ГАЗ-2411.

Вице-спикер парламента Сергей Соловьев за 12 месяцев заработал 2,6 млн рублей. В его собственности имеется автомобиль Mercedes E400, квартира, частный дом и земельный участок.

Самый большой доход оказался у главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко — он заработал 15 млн рублей. Также у него есть квартира, земельный участок и частный дом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько заработал Путин за 2020 год.