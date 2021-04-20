Запрет сайтов, павильоны для общепита и градостроительство: что обсудят депутаты в ЗакСе

Петербургские депутаты готовятся к очередному заседанию Законодательного Собрания. В повестке – более десяти вопросов. Одну из инициатив планируют передать в Госдуму.

Голосование в целом ждут изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Петербургские парламентарии отмечают, что в России есть уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Уголовный кодекс содержит их список. При этом не запрещается распространять в Интернете информацию о методах изготовления этих веществ. В Сети можно узнать, где и как приобретаются такие препараты. Депутаты указывают на то, что нет правовых оснований для блокирования сайтов, содержащих такую информацию.

Обсудить планируют также законопроект, который позволит владельцам общепита по упрощенной схеме устанавливать рядом со своими заведениями нестационарные павильоны. Предполагается, что изменения помогут предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

В первом чтении представят инициативу, которая определит порядок предоставления решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов. Авторы законопроекта считают, что такая информация должна размещаться на официальном сайте КГИОП, а также в формате открытых данных.

Депутаты также предлагают провести дополнительное обследование участка в Ольгино, куда планируют перевезти АО «АБЗ-1».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутат Законодательного Собрания Андрей Анохин покидает партию «Единая Россия». В последнее время в Мариинском дворце раз за разом отклоняют его инициативы. Ему также было отказано в регистрации документов на праймериз.