На Кировском заводе пострадал рабочий при вспышке горючих паров

Он участвовал в проведении испытаний бака.

На Кировском заводе сегодня, 20 апреля, во время проведения испытаний бака пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось в одном из цехов, там произошла вспышка горючих паров без дальнейшего горения. Пострадал один сотрудник завода, которому вызвали карету скорой помощи. Врачи пока не рассказали, в каком состоянии мужчина.

Обстоятельства инцидента, а также самочувствие пострадавшего выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое пострадавших на «Невской мануфактуре» спасателей все еще в тяжелом состоянии. Пожарные пребывают во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Их состояние хоть и тяжёлое, однако стабильное.