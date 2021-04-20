На Кировском заводе пострадал рабочий при вспышке горючих паров

На Кировском заводе пострадал рабочий при вспышке горючих паров
На место инцидента прибыли медики. Фото: Baltphoto

Он участвовал в проведении испытаний бака.

На Кировском заводе сегодня, 20 апреля, во время проведения испытаний бака пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось в одном из цехов, там произошла вспышка горючих паров без дальнейшего горения. Пострадал один сотрудник завода, которому вызвали карету скорой помощи. Врачи пока не рассказали, в каком состоянии мужчина.

Обстоятельства инцидента, а также самочувствие пострадавшего выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое пострадавших на «Невской мануфактуре» спасателей все еще в тяжелом состоянии. Пожарные пребывают во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Их состояние хоть и тяжёлое, однако стабильное.

кировский завод новости СПб скорая помощь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КИО продал здания бывшего лагеря в Сестрорецке и нежилое помещение в Петербурге
Новые возможности «МедиаМаркетПлейс». Актуальные способы продвижения и ...
Сотрудников таможни «Лесной порт», обвиняемых во взятках, заключили под стражу
Руководители Ленинградской области отчитались о доходах
На Кировском заводе пострадал рабочий при вспышке горючих паров
В Петербурге от коронавируса привились более полумиллиона человек
Смольный прокомментировал претензии КСП к Фонду капремонта
У Гостиного двора посадят новые деревья