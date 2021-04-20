В Петербурге тушили еще один завод: на этот раз «Красный треугольник»

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На третьем этаже по непонятной причине загорелся мусор.

В Адмиралтейском районе сегодня, 20 апреля, произошел пожар в заброшенном корпусе «Красного треугольника». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось в здании на набережной Обводного канала. Местные жители обратили внимание на задымление и вызвали спасателей. На место прибыли 15 человек и четыре единицы спецтехники. На данный момент огонь ликвидирован, в результате происшествия, кажется, никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар тушили на третьем этаже зданий. Там загорелся мусор на площади в 30 квадратных метров. Напоминаем, что недавно в Петербурге горел еще один завод – «Невская мануфактура». Здания не могли потушить на протяжении нескольких суток, в результате пострадали спасатели, есть погибший.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое пострадавших на «Невской мануфактуре» спасателей все еще в тяжелом состоянии.