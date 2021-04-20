Продюсер Верки Сердючки опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем артиста

Артист на самом деле в порядке и переживать не о чем. Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

Артист на самом деле в порядке и переживать не о чем. Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

Он заверил, что его слова были вырваны из контекста и их неправильно поняли.

Представитель Верки Сердючки Юрий Никитин прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем артиста. Он поделился новостями с «Газете.ru».

Никитин заверил, что артист чувствует себя хорошо – его состояние здоровья он оценил как «прекрасное». Он считает, что журналисты все не так поняли и вырвали слова о самочувствии из контекста.

«В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально»,

— отметил Юрий Никитин.

Напоминаем, что, говоря о Верке Сердючки, продюсер вспомнил, что артист с 2007 года боролся с затяжной депрессией. Также он заявил о серьезном недуге, с которым ему помогают бороться в том числе европейские врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков больше не собирается комментировать вопросы о здоровье Навального.