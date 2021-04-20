В Ленобласти ожидаются заморозки до -4 градусов и мокрый снег в среду

В среду в Ленобласти ожидается облачная погода с заморозками и снегом. Местами похолодает до -4 градусов.

Ветер подует северо-восточный, восточный. Ночью его порывы ожидаются до 1-5 м/с, днем — 5-10 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время температура воздуха в регионе составит от 0 до +5 градусов, местами столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от +4 до +13 градусов.

Ночью и днем в регионе пройдут дожди и мокрый снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев также предупредили о похолодании и небольшом дожде в среду.